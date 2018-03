Queda de raio prejudica a previsão para todo o País e para a América Latina

Uma descarga elétrica causada por um raio que caiu no Centro de Brasília neste domingo (4) provocou uma pane no computador-geral do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O problema afeta a previsão do tempo para todo o País e para a América do Sul.

A chuva forte no Distrito Federal provocou um apagão de quase uma hora no Sudoeste, bairro do Plano Piloto onde fica o Inmet. O incidente ocorreu às 16h de domingo, mas telefones, computadores e até televisores do Inmet permaneciam fora do ar até a última atualização desta reportagem.

Uma empresa de Curitiba que faz a manutenção do sistema foi avisada. A previsão é de que ela chegue a Brasília ainda nesta segunda-feira (5) para avaliar os estragos e fazer os reparos. O problema também afeta a América do Sul, pois é o Inmet que centraliza os dados de toda a região para mandar ao “Sistema de Previsão Global”, rodado em Washington, nos Estados Unidos.

De lá, os dados colhidos no continente são distribuídos pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA para cada país em forma de mapas, gráficos e números.

Falta de luz e queda de árvore

A chuva que caiu no Distrito Federal no domingo provocou a queda de energia em pontos como Sudoeste, Asa Sul e Setor de Indústrias Gráficas. De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), parte desses casos foi provocada pela queda de árvores, que acabaram atingindo a fiação elétrica.

A tempestade fez com que o Corpo de Bombeiros fosse acionado. Uma operação da corporação retirou duas árvores caídas do balão das quadras 409/410 da Asa Sul. Foram deslocados três carros e 16 militares. Nenhum carro foi atingido.

