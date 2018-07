As famosas quedas do atacante brasileiro Neymar durante o Mundial de Seleções na Rússia inspiraram a criação de um alfabeto de fontes, no qual casa letra ou número é formado por uma imagem do jogador deitado. A ideia é do publicitário curitibano Luciano Jacob, 29 anos, que trabalha como diretor de arte em Dublin (Irlanda).

Deixe seu comentário: