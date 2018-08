Dez dias depois da inauguração na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janeiro, a exposição “Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira” superou as previsões de público ao receber 14 mil visitantes desde o dia 18. Segundo o diretor da EAV, Fabio Szwarcwald, o total de visitantes pode chegar a 60 mil até 16 de setembro.

