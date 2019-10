Queimadas em setembro diminuem na Amazônia, mas aumentam em outros biomas

O mês de setembro foi de queda nos focos de queimadas na Amazônia. Entretanto, os incêndios apresentaram aumento em outro biomas do país: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Os dados foram divulgados pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Ainda segundo os dados, todos os biomas, exceto a Caatinga, registraram alta no número de focos de queimadas. Apesar da queda no índice, os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram em setembro deste ano em relação ao mesmo mês em 2018. Foram 1.173,11 km² sob alerta de 1 a 19 de setembro, número 58,65% maior do que o registrado em todo o mês de setembro do ano passado.

Entre os dias 12 e 13 de setembro, o Satélite Amazonia-1, desenvolvido pelo Inpe e previso para ser lançado em 2020, passou por uma Revisão Crítica das Operação (COR). O Amazonia-1 ficará em órbita polar e irá gerar imagens completas do planeta a cada 5 dias.

