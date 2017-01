Quem ainda não interage com os clientes pelas mídias está em atraso. O tema abriga a edição especial Zoom do varejo pós NRF

José Roberto Resende Eduardo Terra

Proporcionar uma experiência total (conhecer, agradar, provar e confiar) ao cliente está cada vez mais acessível e barato, afirma Daniel Pozza, gerente da área de serviços da NL Informática e Business Development do Cake ERP, que também esteve, assim como a comitiva da CDL Porto Alegre, na NRF Big Show, maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova Iorque (EUA) nesta semana. Como implementar isto no varejo brasileiro é o que ele informará no Zoom Pós-NRF, promovido pela entidade na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, no Teatro CIEE, na Capital.

“Quem ainda não interage com os clientes pelas mídias sociais e sem conexão em nuvem está em atraso. O cliente quer usar a tecnologia para se apaixonar, se divertir, interagir, se relacionar com a marca”, indica Pozza.

Apaixonado por tecnologia, novos negócios, desenvolvimento de produtos e autodidata, o consultor recentemente representou a NL Informática e a Cake por um período de 45 dias de incubação no Vale do Silício para desenvolvimento de projeto de internacionalização de empresas – onde teve diversos contatos com companhias de tecnologia para o varejo, consultorias e empresas varejistas norte-americanas em geral. Esta experiência também será compartilhada no Zoom, que conta ainda com a participação do Sócio-Diretor da BTR – Educação e Consultoria, Eduardo Terra; do Fundador da Varese Retail (boutique de estratégia de varejo), Alberto Serrentino, e do vice-presidente de Marketing e Relações Internacionais da CDL POA, José Roberto Resende. Interessados podem se inscrever pelo site www.zoomdovarejo.com.br.

Comentários