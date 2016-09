Quem é xingado no Instagram agora vai poder bloquear as ofensas automaticamente

A atualização 9.3 do Instagram, lançada para os sistemas iOS e Android, traz um recurso para filtrar e esconder comentários automaticamente a partir de palavras-chave definidas pelas pessoas.

O filtro serve principalmente para evitar a proliferação de comentários ofensivos, ao bloquear xingamentos. Quando o usuário tocar na área de opções do perfil, encontrará uma nova ferramenta de comentários. Lá é possível listar palavras que considera ofensivas ou inadequadas. Os comentários que contiverem essas palavras ficarão ocultos nas publicações.

Segundo Kevin Systrom, cofundador da rede social de fotos e vídeos, o objetivo é “manter a segurança da comunidade e garantir que as pessoas se sintam confortáveis para se expressarem”.

A empresa lançou recentemente outras ferramentas com essa mesma proposta, como o recurso de deslizar para excluir comentários e as opções de denúncia de comentários inapropriados e de bloqueio de contas.

Systrom conta que, nos últimos cinco anos, assistiu entusiasmado ao crescimento da comunidade que chegou a 500 milhões de pessoas. No entanto, com tamanho crescimento, são necessários alguns esforços para mantê-la como um lugar positivo (alternativo ao Facebook) e seguro, principalmente no que diz respeito aos comentários.

Sem julgamentos.

“A beleza da comunidade do Instagram está na diversidade de seus membros – pessoas de diferentes origens, etnias, gêneros, orientações sexuais e talentos sentem-se em casa. Às vezes, no entanto, os comentários em suas publicações podem ser indelicados”, disse Systrom.

A rede social não imagina que o recurso possa ser usado para promover algum tipo de censura ilegítima, impedindo a livre troca de ideias no aplicativo. Systorm acredita que a mudança dá poder às pessoas para que se sintam seguras para ser elas mesmas, sem que sejam julgadas ou intimidadas.

“Isso não é apenas o meu desejo pessoal, é também a nossa responsabilidade enquanto empresa. Por isso, estamos dando mais um passo para garantir que o Instagram continue a ser um bom lugar para você se expressar”, completou.

O Instagram não deixou claro, porém, se um recurso similar será adicionado às contas de usuários comuns no Facebook. Em páginas de marcas, por exemplo, já é possível filtrar palavras ofensivas.

Comentários