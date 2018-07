Quem Tem Medo de Odete Roitman? estreia em 06 de julho no Studio Stravaganza

Estreia na sexta-feira, 06 de julho, no Studio Stravaganza, o espetáculo de encerramento do elenco 6 do Lab Cênico Leo Maciel, Quem Tem Medo de Odete Roitman?. A montagem homenageia os anos 1980, em cenas num ritmo de videoclipe, que apresentam momentos marcantes, músicas, personagens inesquecíveis, com as cores, os sons e a energia da década mais colorida. E por trás de tudo a maior vilã de todas as telenovelas brasileiras: Odete Roitman.

O Lab Cênico, criado em 2015 pelo ator, diretor e professor Leo Maciel, é um espaço para experimentação de possibilidades artísticas. A cada semestre uma proposta é definida como ponto de partida para a criação de um espetáculo e a partir da bagagem individual de cada aluno/ator, um novo roteiro é construído em conjunto. De acordo com Maciel, o envolvimento dos alunos é integral em todo o processo de criação. “A obra é resultado completo de cada turma. A forma como o espaço será ocupado, as linguagens, a estética que será vista como resultado, vem de experimentações diversas propostas pelos atores através de estímulos que vou propondo a eles”, revela.

Os alunos/atores vivem um processo de criação de espetáculo desde o primeiro dia de aula, se envolvendo e responsabilizando por essa criação coletiva e colaborativa, em todos os graus. Um dos diferenciais do curso, segundo o diretor, é que as aulas ocorrem no espaço onde o espetáculo de conclusão é realizado, já familiarizando o ator desde o início do processo com o espaço cênico. A equipe técnica dos espetáculos que saem do Lab é do mais alto nível e acompanham o processo final colocando e viabilizando as ideias e propostas do elenco e da direção.

O resultado parece fazer sucesso: a montagem La Tempestad de Intrigas, resultado do elenco 4 do Lab Cênico em 2017, foi contemplado com o edital de ocupação do Teatro Bruno Kiefer durante todos os finais de semana de outubro. Maciel trabalhou como assistente de direção de Zé Adão Barbosa por dez anos e há 11 atua como professor para adolescentes e adultos, tendo passado por ele mais de mil alunos nesse período. O próximo Lab Cênico inicia em 06 de agosto e terá apresentações de seu espetáculo de conclusão nos dias 14, 15 e 16 de dezembro no Studio Stravaganza.

Integram o elenco de Quem Tem Medo de Odete Roitmann? Alice Gaier, Aline Armani, Aline Gross, Artur Oliveira, Anselmo Pierdoná, Denise Franzen, Gabriela Iablonovski, Gabriella Padilha Scott, Jaques Machado, Juliana Sixel, Kiko Ferraz Noir, Laura Pujol, Marcelo Frabrício Nocchi, Mathiaca Trindade e Vanessa Gross. A direção, roteiro final, pesquisa de trilha sonora e produção é de Leo Maciel, preparação corporal e coreografia de Angela Spiazzi, cenários de Iara Balboni, figurinos Valquíria Cardoso, maquiagem e cabelos Valquíria Cardoso e Manu Menezes e arte gráfica Dídi Jucá. As apresentações ocorrem de sexta a domingo, às 20h, com ingressos antecipados a R$ 29,90 pelo site entreatosdivulga.com.br. O Studio Stravaganza fica na Rua Doutor Olinto de Oliveira, 64. Mais informações:www.facebook.com/labcenico

