Queniana bate recorde e etíope vence entre os homens na Corrida Internacional de São Silvestre

O intenso calor no último dia do ano não assustou os milhares de corredores da 92ª edição da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. A queniana Jemima Sumsong, campeã da maratona na Olimpíada do Rio, venceu a prova e bateu o recorde histórico ao completar a corrida em 48min34s.

O melhor tempo entre as mulheres havia sido registrado em 2011 pela também queniana Priscah Jeptoo, de 48min48s. No grupo dos homens, o vencedor foi o etíope Leul Aleme, que concluiu a prova em 44min53s. O brasileiro Giovani dos Santos chegou em 4º lugar (45min30s) e subiu no pódio pelo quinto ano consecutivo.

O jejum de vitórias brasileiras no time feminino perdura desde 2006, quando Lucélia de Oliveira Peres fez o melhor tempo da prova. A aposta do Brasil para 2016 era Joziane Cardoso, que derrotou as africanas na meia Maratona do Rio deste ano. Mas a brasileira melhor colocada foi Tatiele de Carvalho, que conseguiu a 7ª colocação.

No time masculino, a vitória verde e amarela não ocorre desde 2010, ano em que Marilson Gomes dos Santos levou o primeiro lugar. De lá para cá, só africanos venceram. O favorito para este ano era o queniano Stanley Biwott, que venceu o ano passado, mas ele sequer subiu ao pódio.

Confira as primeiras colocadas na prova feminina:

1: Jemima Jelagat (Quênia) – 48min35s

2: Flomena Cheyech Daniel (Quênia) – 49min15s

3: Eunice Cehbicii (Bahrein) – 50min26s

4: Ymer Wude (Etiópia) – 51min40s

5: Ester Chesang Kakuri (Etiópia) – 51min45s

Confira os primeiros colocados na prova masculina:

1) Leul Aleme (Etiópia): 44m53

2) Dawit Admasu (Etiópia): 44m55

3) Stephen Kosgei (Quênia): 45m00

4) Giovani dos Santos (Brasil): 45m30

5) Willian Kibor (Quênia): 45m49

