Quenianos vencem as provas masculina e feminina da São Silvestre

Uma ultrapassagem espetacular nos metros finais da prova masculina marcou a 95ª Corrida de São Silvestre, nesta terça-feira (31), em São Paulo. O estreante de Uganda, Jacob Kiplimo, liderava a prova na reta final e estava seguro de que terminaria campeão, quando foi surpreendido pelo queniano Kibiwott Kandie.

Em uma arrancada inesperada, Kandie, 23 anos, cruzou na frente com o tempo de 42min59s, quebrando o recorde da prova e deixando Kiplimo para trás. O recorde anterior, estabelecido em 1995, era de Paul Tergat, de 43min12s.

Os dois atletas africanos disputaram as primeiras posições durante toda a prova, alternando a liderança. O pódio africano foi completado por Titus Ekiru, do Quênia, com 43m54s.

O brasileiro Daniel Ferreira do Nascimento terminou a prova em décimo primeiro, com o tempo de 46min32s, com a melhor colocação para o Brasil.

Na prova feminina, Brigid Kosgei, 25 anos, do Quênia, confirmou o favoritismo e dominou a prova do início ao fim. A estreante na São Silvestre correu todo o percurso sozinha e fez o tempo de 48m56s.

O segundo e terceiro lugares ficaram com Sheila Chelangat, do Quênia, e Tisadk Nigus, da Etiópia. A brasileira mais bem colocada foi Graziela Zarri, terminando a prova em décimo primeiro, com 54min56s.