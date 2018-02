Quer energia para o carnaval? Veja receitas com ovos para manter o pique

Para conciliar o ritmo do carnaval com o consumo adequado de nutrientes e vitaminas, é mais fácil fazer refeições com alimentos práticos, e o ovo é o principal deles. Você já parou para pensar que é só quebrar que dá certo? Qualquer receita com esse ingrediente fica gostosa. E o importante: também é saudável!

Rico em proteínas, o ovo contém uma variedade de vitaminas fundamentais para o funcionamento do organismo: A, D, E e K, entre as principais, além de aminoácidos e PQQ, uma substância anti-inflamatória. “Hoje, acredita-se que o ovo seja o alimento mais rico em nutrientes depois do leite materno”, explica o nutrólogo Sávio Cardoso.

Ovo faz bem

Durante muito tempo, o ovo foi alvo de alguns mitos, especialmente relacionados à saúde cardiovascular. Muita gente acha que comer muito ovo pode fazer mal. Cardoso lembra que é importante manter uma alimentação balanceada, rica em macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras). “É fundamental você ingerir também outros alimentos para manter o equilíbrio”, lembra.

Outra dica do nutrólogo é prestar atenção à elaboração dos pratos. Muita gente atribui ao ovo o aumento no colesterol e nos níveis de gordura, quando, na realidade, as gorduras saturadas das receitas costumam vir de outros ingredientes menos saudáveis, mas o ovo muitas vezes leva a culpa. “É só ter cuidado na preparação. O ovo é uma fonte de proteína barata e de altíssimo valor nutricional”, destaca.

Confira as receitas para ter energia nesse Carnaval.

Ovos com bacon

Ingredientes

• 1 colher de sopa de manteiga

• 2 colheres de sopa de leite

• 4 fatias de bacon

• 4 ovos

• sal e pimenta do reino

Modo de Fazer:

Doure as fatias de bacon em uma frigideira.

Coloque a manteiga em uma pequena panela e leve em banho-maria para derreter completamente.

Em uma tigela, misture leite, ovos, sal e pimenta-do-reino. Coloque a mistura na panela com a manteiga e cozinhe mexendo regularmente para que os ovos fiquem no ponto.

Sirva com o bacon.

Omelete com ervas

Ingredientes

• 2 colheres (sopa) de manteiga

• 4 ovos batidos

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• 2 colheres (sopa) de ervas picadas (salsa, cebolinha, manjericão)

Modo de preparo:

Numa frigideira, aqueça bem 1 colher (sopa) de manteiga.

Misture os ovos e as ervas e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Espalhe a metade da mistura dos ovos na frigideira.

Frite a omelete, sacudindo-a até que doure ligeiramente no fundo mas ainda esteja macia por cima. Faça o mesmo com a mistura restante.

