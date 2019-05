Quer trabalhar na Copa América 2019? Inscrições encerram à meia-noite de hoje

A Organização da Copa América divulgou diversas vagas de trabalho para o evento. São mais de 800 postos nas cinco sedes: Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

As inscrições terminam à meia-noite desta quinta-feira (30). As vagas são para analistas de competição​ e de operações de imprensa; assistentes de alimentação, operações de imprensa, serviços aos espectadores e transporte; além de auxiliares nas áreas de alimentação, capital humano, competição, ticketing, operações de imprensa, protocolo, transporte e tecnologia.

Os interessados devem enviar seu currículo com o cargo e a sede desejada no título do e-mail para: contato@trabalhecomagente.com.br.

