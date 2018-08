“Querem resolver a eleição nos gabinetes ou em celas”, disse o presidenciável Ciro Gomes

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao afirmar que há pessoas que querem resolver as eleições “em celas”. Ciro atribuiu a Lula uma articulação para deixá-lo sem alianças, e disse que o ex-presidente “agiu por medo”.

“Querem resolver a eleição nos gabinetes ou em celas, o que é pior em certos aspectos. E (Lula) agiu por medo e é um medo justificado, porque vou reinterpretar o que é ser progressista no Brasil”, disse, no encontro “Coalizão pela Construção”, evento que reúne entidades empresariais do setor de engenharia.

Ciro ressaltou, no entanto, que não estava se “queixando” de ter perdido o apoio do centrão (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade), que fechou com Geraldo Alckmin (PSDB), mas disse que a atuação de Lula “pegou muito mal”. “O Lula trabalhou para o Valdemar Costa Neto (que controla o PR), para o PR ir para o Geraldo Alckmin, e eu me recusei a falar com o Valdemar por razões antigas. É um erro grave e não é nobre. E pegou mal para cacete, pegou muito mal. Tirou o meu direito de falar uns segundozinhos a mais. É do que se trata”. disse ele.

Ao defender a escolha da senadora Kátia Abreu (PDT-TO), ele disse que ela foi mais fiel à ex-presidente Dilma Rousseff durante o impeachment do que o próprio PT, e que ela foi expulsa do MDB por ter votado contra a reforma trabalhista. “Duvido que tenha um petista que tenha sido mais heroico e mais sacrificado do que a Kátia Abreu foi por decência e por fidelidade à democracia, ao Brasil e a Dilma, ao PT. Ela foi expulsa do partido (MDB) pelos quadrilheiros golpistas porque foi fiel. Ela foi na contramão do seu Michel Temer e votou contra a reforma trabalhista”, disse.

Ciro defendeu sua declaração, feita no mês passado, de que os juízes e o Ministério Público precisam “voltar para a caixinha”. Ele diz que estava apenas defendendo a “funcionalidade dos Poderes”. “Outro dia disse que uma das tarefas do próximo presidente da República era restaurar a funcionalidade dos Poderes no Brasil. Disse que temos que devolver cada Poder à sua caixinha, um jeito muito simples que se fala no Nordeste. Mas aí fica escandalizada um certa elite brasileira, que não sabe o que está acontecendo.”

O candidato do PDT explicou que isso será feito com a aprovação de um conjunto de leis, mudando a Lei de Improbidade, a Lei de Licitações, a legislação ambiental e ainda Lei das Desapropriações. Argumentou que no Brasil não há uma definição clara sobre a aplicação da improbidade, o que dependeria da interpretação. “As leis têm que ter mais agilidades. Está tudo de cabeça para baixo. Há a lei da improbidade, mas no Brasil a (ideia de) improbidade é uma coisa que você pode incluir nela qualquer coisa que um garoto do Ministério Público, por mais bem intencionado que esteja, achar que é. No mundo inteiro é uma lista fechada.”

Para Ciro, o Brasil vive uma “baderna institucional”. Ele disse que o TCU (Tribunal de Contas da União) tem mais engenheiros do que os próprios órgãos executores. “O Brasil vive um estado de baderna institucional. Ninguém quer tomar providência de nada, porque um garoto do Ministério Público, ainda que bem intencionado, decide ou não o que fazer. O TCU tem mais engenheiros que os órgão só para botar defeito no serviço dos outros”, disse ele, afirmando que “o Brasil não tem plano para nada”.

Ele foi aplaudido pelos empresários, ao contrário de semanas atrás, quando foi vaiado em evento da Confederação Nacional da Indústria. O candidato defendeu a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos e ainda o aumento da taxação sobre heranças. Aos empresários, disse ser um “admirador da iniciativa privada”.

Descontraído, Ciro disse se sentir estranho por, segundo ele, sua imagem ter passado da de “garoto-prodígio” para a de “doidão”. “Saí do garoto-prodígio da política brasileira e virei o doidão. Vocês não têm ideia de como isso é estranho. Fui governador, prefeito”, disse ele, provocando risos.

Deixe seu comentário: