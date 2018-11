Querendo se aproximar do líder Palmeiras, o Inter enfrenta o América-MG no Brasileirão

Com três jogos em um intervalo de oito dias, o Inter teve pouco tempo de treinamento para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. A reta final da competição chegou e agora é uma decisão atrás da outra. O desafio do Inter nesta rodada é diante do América-MG, nesta quinta-feira (15), às 21h, no estádio Beira-Rio.

A preparação para o confronto chegou ao fim na tarde desta quarta-feira (14), num trabalho com portões fechados. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para ajustar detalhes da equipe e definir o time que entrará em campo diante do clube mineiro.

Certo é a ausência de D’Alessandro, que cumprirá suspensão. Já o zagueiro Rodrigo Moledo está relacionado para a partida contra o América-MG.

Antes do treinamento, o atacante Nico López, artilheiro colorado no Brasileirão junto com Leandro Damião, concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante e projetou a partida desta quinta. “Será um jogo difícil, sabemos que o Brasileirão é muito difícil. Vamos jogar para ganhar, pois precisamos dos três pontos “, afirmou o camisa 7.

O Inter é o único time invicto dentro de casa no campeonato e vai em busca de mais uma vitória para seguir lutando pelo topo da tabela. O Colorado ocupa a vice-liderança do campeonato nacional com 62 pontos, cinco atrás do Palmeiras.

Mundial Feminino Sub-17

A zagueira Isadora e a volante Julia, ambas titulares, representaram o Internacional na terça-feira (13) pela Seleção Brasileira no Mundial Feminino Sub-17. As canarinhas estrearam na competição com um empate sem gols diante do Japão e, no momento, são líderes do Grupo B devido ao saldo de cartões amarelo (0).

