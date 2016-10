“Queria ter o peitão da minha mãe”, diz Sandy, ao elogiar a genética familiar

Cantora, atriz, boa mãe… São vários adjetivos relacionados a Sandy. E quando papo é beleza, um dos assuntos mais comentados é a semelhança física com sua mãe Noely. Em entrevista durante evento em São Paulo, ela comentou a boa genética da família, afirmando que isso acabou influenciando positivamente em sua rotina de beleza. “Tenho sorte com a parte materna. Minha avó aparenta uns 10 anos a menos e tem uma pele boa. Minha mãe nunca fez plástica. Todo mundo acha que ela colocou silicone porque ela tem um peitão. Isso eu não puxei dela, que pena! Queria ter o peitão da minha mãe”.

A mãe do pequeno Theo, de 2 anos, a cantora afirmou que conseguiu chegar ilesa aos 30, sem os “surtos” comuns da faixa etária. Hoje com 33 anos, relembrou a fase e disse que encarou com naturalidade a chegada do tempo e as poucas mudanças corporais que teve com o nascimento do filhote. “Meu corpo não mudou muito depois da gravidez. Fiz exames recentemente, os mesmos que fiz em 2010, quando não tinha filho. Seis anos para cá, não mudou nada: mesma massa corporal, porcentagem de gordura… Não tenho do que reclamar. Só preciso tomar cuidado porque sou estressada. O corpo reclama, tenho muita retenção de líquido.”

Comentários