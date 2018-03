“Quero que a Suprema Corte analise o mérito do processo”, pediu Lula ao repetir que não é dono do triplex do Guarujá

Nessa sexta-feira, apenas 12 horas após o STF (Supremo Tribunal Federal) impedir sua prisão (ao menos até a conclusão do julgamento do habeas corpus preventivo, marcado para o dia 4), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a desafiar a Operação Lava-Jato. Ele também voltou a negar que seja o dono do apartamento triplex do Guarujá (SP), pivô de sua condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, e clamou: “Quero que a Suprema Corte analise o mérito do processo”.

Em entrevista a uma rádio de Chapecó (SC), o líder petista foi enfático. “Estou sendo vítima de uma mentira”, frisou. “A Polícia Federal mentiu no inquérito e mandou para o Ministério Público, que transformou isso em uma acusação mentirosa e foi para o juiz Sérgio Moro, da Lava-Jato), quedeu uma sentença mentirosa. E veio para o TRF-4 [Tribunal Regional da 4ª Região], que deu outra sentença mentirosa.”

“Mentiras”

Logo depois, acrescentou: “Eles sabem que eu não sou dono do apartamento, que não tem nenhum indício de que eu seja o dono, mas teimam em dizer que o apartamento é meu. Eu quero que eles tenham coragem de mostrar para a sociedade brasileira que o Lula tem escritura do apartamento em algum cartório. Eles não sabem sair dessa mentira. Espero que o STF analise o mérito do processo, as provas, acusações, a defesa, porque se eles tiverem meio crime contra mim eu tô fora da política”.

O político que comandou o País por dois mandatos consecutivos (2003-2010) também falou sobre a corrida eleitoral: “Se eu for candidato, a chance de eu ganhar é muito grande. E se continuarem me perseguindo, eles sabem que posso vencer no primeiro turno. Não tentem usar mentiras para evitar que eu seja presidente.”

