Questão sobre lesão de Neymar caiu em prova de vestibular no Paraná

A prova de conhecimentos gerais do vestibular da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), nos Campos Gerais do Paraná, realizada no domingo (8), teve uma questão sobre a cirurgia feita por Neymar em março deste ano. A pergunta somatória foi uma das cinco sobre educação física na prova – que teve 57 questões de diversas áreas. Conforme o enunciado, os vestibulandos precisavam assinalar o que era correto entre quatro afirmações sobre a cirurgia do atleta.

Duas dessas afirmações estão corretas. Uma que diz que “a cirurgia foi realizada no quinto metatarso”. E outra que afirma que “o quinto metatarso se localiza no pé”. A questão gerou comentários nas redes sociais. “Convenhamos! Contar como atualidades/educação física o osso que o Neymar quebrou é fazer piada/boicotar a própria prova”, afirmou um internauta. Outra destacou: “Professores: No vestibular estudem que vai cair sobre Putin, Trump, terrorismo, crise, Temer… UEPG: ‘Qual o dedinho que o Neymar quebrou'”.

O que diz a Universidade Estadual de Ponta Grossa

A UEPG está em recesso acadêmico até a sexta-feira (13). Em nota, a universidade disse que os cadernos de questões dos vestibulares são elaborados e impressos meses antes da realização das provas e que a questão 15, referente à disciplina de Educação Física (Conhecimentos Gerais), está prevista no Conteúdo Programático constante na página 28 do Manual do Candidato.

“No Conteúdo Programático, a Questão 15 está contemplada no item 6.1, conforme segue:

6. Elementos Articuladores

6.1. Cultura Corporal e Corpo: aspectos anátomo-fisiológicos, qualidades físicas, aptidão física, IMC (Índice de Massa Corporal); Corpolatria, Vigorexia”, diz a nota.

O vestibular

Conforme informações da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o vestibular teve mais mais de 10,9 mil inscritos. As provas foram aplicadas no domingo e na tarde de segunda em 14 municípios do Paraná. Estão sendo ofertadas 726 vagas em 35 cursos nos campi de Ponta Grossa e Telêmaco Borba.

Fernando de Noronha

O Brasil está fora do Mundial, mas Fernando de Noronha está presente na Rússia. As fotos de celebridades no réveillon da ilha estão na exposição do fotógrafo pernambucano Raul Aragão, que foi aberta na segunda (9), em Moscou. A mostra chama O Arquipélago Azul e pode ser vista até o dia próximo domingo (15), na Casa Brasil. Entre as fotos destaque para o registo de Bruna Marquezine e Neymar no Buraco do Galego, na Praia do Cachorro.

A exposição também conta com fotos de Isis Valverde, Isabella Santoni e Izabel Goulart, entre outros, nas praias da ilha. A mostra é uma divulgação importante do destino Noronha não só para os russos como também para os turistas de todo o mundo que estão acompanhando o Mundial.

