Quinta-feira amanhece fria e ensolarada no Rio Grande do Sul

A quinta-feira (22) terá sol e nuvens em todo o estado. O dia amanhecerá frio e com geada em alguns lugares mas, conforme as horas passarem, a massa de frio irá enfraquecer e a tarde terá temperatura agradável. As máximas serão em torno de 20ºC na maioria das cidades. No fim da tarde e início da noite, a nebulosidade pode tomar conta da metade norte do estado, o que aumenta a possibilidade de chuvas isoladas.

As mínimas ficam em 0ºC em São José dos Ausentes e 2ºC em Pelotas. Em Erechim, as máximas podem chegar até 22ºC e em Santa Rosa, 24ºC. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as mínimas serão de 6ºC e a temperatura máxima será 20ºC.

