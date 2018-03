Quinta-feira de público recorde no Parque da Expodireto Cotrijal

No quarto dia de programação da Expodireto Cotrijal 2018, 71.500 pessoas estiveram no Parque da Expodireto Cotrijal. O número é 8% superior à quinta-feira da edição 2017, quando o público registrado foi de 66 mil pessoas. Este foi o maior índice de visitação registrado em todas as edições da Expodireto.

O total de pessoas que estiveram no parque nestes quatro primeiros dias de programação já chega a 220.600 pessoas: 25.100 na segunda-feira (5/3); 55 mil na terça-feira (6/3); e 69 mil na quarta-feira (7/3). São 527 expositores nos 84 hectares.

Dentre os destaques da programação desta quinta-feira, o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, mencionou a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. “Foi uma oportunidade de expormos as demandas do setor para o Ministério, que tem resoluções práticas e interfere diretamente na vida dos nossos produtores”, apontou.

Ele mencionou ainda a realização de eventos como o Fórum Florestal, Fórum Soja Brasil, o ciclo de palestras Mulheres que Cooperam e a Formatura do Aprendiz Cooperativo Cotrijal durante a quinta-feira (8/3).

Durante o anúncio dos números, em coletiva de imprensa, Schroeder ainda fez uma homenagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

