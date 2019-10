Deve chover ainda em grande parte das regiões nesta quinta-feira (3). O quadro de instabilidade faz com que a temperatura permaneça amena em todas as áreas gaúchas. Se comparada aos dias anteriores, a temperatura diminui, em razão do vento que está soprando de Sul.

A chuva deve retornar no período de fim de tarde e noite. Em Porto Alegre, a temperatura mínima é de 17ºC e a máxima deve chegar aos 20ºC.

