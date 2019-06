Quinta-feira será de sol e frio no Rio Grande do Sul

O tempo firme vai continuar predominando na maior parte do estado nesta quinta-feira (27). O sol aparece entre nuvens para todas as regiões e apenas alguns pontos do Oeste podem ter chuva fraca e isolada entre a tarde e a noite de hoje.

Faz muito frio neste início de manhã, mas, com a chegada do sol, as temperaturas ficam mais amenas ao longo do dia. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 3°C e 20°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Farroupilha: 9 | 21

Pelotas: 4 | 19

Santa Maria: 2 | 21

Santana do Livramento: 2 | 17

Passo Fundo: 7 | 21

Santo Ângelo: 4 | 22

Bagé: 2 | 18

