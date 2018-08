Quinzê estreia no Café Fon Fon

No próximo dia 13 de setembro, a Quinzê sobe pela primeira vez ao palco do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, n° 22), em Porto Alegre, para um show rico em influências do jazz e da música popular brasileira.

Em sua noite de estreia na casa, que é reduto de muitos artistas da cena instrumental de Porto Alegre, o quarteto apresenta um repertório cheio de referências de notáveis artistas, além de algumas de suas composições autorais.

A apresentação reúne um repertório com diversas releituras de artistas que os influenciam diretamente, como Tom Jobim, Wayne Shorter, Miles Davis, Herbie Hancock, João Bosco, Cesar Camargo Mariano, Zimbo Trio, entre outros. Além dos clássicos destes nomes consagrados, o quarteto traz ainda algumas de suas mais recentes composições autorais. Entre elas, “Bode na Sala”, “Ba-Lues do AP”, “Vendaval” e a mais recente, “Rateada”.

A Quinzê é formada pelos músicos Ben Müller (piano), Lucas Etcheverria (guitarra), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Rafael Müller (bateria).

SERVIÇO:

O Quê: Quinzê

Onde: Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, n° 22), Porto Alegre

Quando: 13 de setembro de 2018, quinta-feira, às 21h

Quanto: R$ 20,00 antecipado e R$ 25,00 na hora e no local

Reservas pelo fone (51) 998807689 ou https://www.sympla.com.br/quinze-no-cafe-fon-fon__344362

Deixe seu comentário: