Após meses de estudo coletivo, no dia 4 de abril, às 22h, o quarteto Quinzê apresentará interpretações do repertório de um dos grandes compositores da música brasileira, Toninho Horta, no London Pub & Bistro (R. José do Patrocínio, 964). Os ingressos antecipados estão sendo vendidos pelo site do Sympla (link: https://bit.ly/2VfMtGc) a R$ 15. Na hora e no local também podem ser adquiridos a R$ 20. É altamente recomendável reserva de mesa.

Mineiro, membro do Clube da Esquina, Toninho é hoje reverenciado no mundo inteiro por nomes como Pat Metheny e George Benson, ambos com quem gravou discos. E a proposta da Quinzê é se aventurar no repertório deste ídolo na tentativa de trazer à tona o espírito da música mineira ao palco nesta noite especial.

A Quinzê é formada pelos músicos Lucas Etcheverria (guitarra), Mateus Albornoz (contrabaixo acústico), Rafael Müller (bateria) e Alexandre Alles (teclado). O show conta ainda com a participação especial da cantora Camila Lopez, do projeto Tributo Elis Regina.

Serviço:

O que: Quinzê homenageia Toninho Horta em show nesta quinta-feira (04)

Quando: 04 de abril (quinta-feira), às 22h / A casa abre às 19h

Onde: London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$ 15 (antecipado pelo site do Sympla – https://bit.ly/2VfMtGc) e R$ 20 (na hora e no local sujeito a disponibilidade)

Reservas: (51) 98233-7037

Deixe seu comentário: