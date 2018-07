Quinzê se apresenta neste sábado em Porto Alegre

Com um repertório cheio de influências do jazz e da música popular brasileira, o quarteto Quinzê se apresenta, neste sábado (14), no evento Sessão Viva, do Estúdio Gaia (Rua Lopo Gonçalves, 189), em Porto Alegre.

Em sua primeira apresentação no evento, a Quinzê promete uma noite repleta de sonoridades instrumentais numa atmosfera mais intimista, neste show, que acontece dentro do estúdio, aproximando ainda mais artista e público. A noite conta ainda com a participação especial da cantora Camila Lopez, frontwoman do projeto Tributo Elis Regina, da banda Camila Lopez e o Arrastão.

O jovem quarteto, que é formado pelos músicos Ben Müller (piano), Lucas Etcheverria (guitarra), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Rafael Müller (bateria), apresenta um repertório repleto de composições de artistas que os influenciam diretamente, como Tom Jobim, Wayne Shorter, Miles Davis, Herbie Hancock, João Bosco, Cesar Camargo Mariano, Zimbo Trio, entre outros. Além destes clássicos, destacam-se também algumas de suas composições autorais, entre elas, “Bode na Sala”, “Ba-Lues do AP”, “Vendaval” e a mais recente “Blecaute”.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/quinze—sessao-viva__318814), por R$ 15 ou na hora e no local, por R$ 20. O número de ingressos é limitado. Abertura da casa: 20h.

Serviço

O Que: Quinzê se apresenta no evento Sessão Viva do Estúdio Gaia

Quando: Dia 14 de julho (sábado), 21h / A casa abre às 20h.

Onde: Estúdio GAIA (Rua Lopo Gonçalves,189 Cidade Baixa)

Ingressos:

R$ 15 pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/quinze—sessao-viva__318814)

R$ 20 na hora, no local. Como o show acontece dentro do estúdio, os ingressos são limitados.

