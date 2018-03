Quinzê se apresenta neste sábado no London Pub

Com influências do jazz, da música popular brasileira e ainda algumas pitadas de rock progressivo, o quarteto Quinzê se apresenta neste sábado (31) no London Pub (rua José do Patrocínio, 964, em Porto Alegre). Em sua terceira apresentação – a estreia aconteceu em janeiro quando abriram o show da banda Marmota Jazz no Agulha –, a Quinzê promete uma noite repleta de sonoridades instrumentais que vão envolver o público do início ao fim.

O jovem quarteto, que é formado pelos músicos Ben Müller (piano), Lucas Etcheverria (guitarra), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Rafael Müller (bateria), apresenta um repertório repleto de composições autorais e releituras de diversos artistas consagrados, como Tom Jobim, Wayne Shorter, Miles Davis, Herbie Hancock, entre outros.

O show acontece às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Sympla (https://www.sympla.com.br/quinze-no-london-pub__247761), por R$15, ou na hora e no local do evento, por R$ 20. A casa abre às 19h. Mais informações em https://www.facebook.com/quinzemusic/.

