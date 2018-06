Quinzê volta ao palco do London Pub nesta sexta-feira em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (08), o quarteto Quinzê volta ao palco do London Pub (rua José do Patrocínio, 964, Cidade Baixa, em Porto Alegre) para mais uma apresentação. Em seu terceiro show na casa, que é reduto de muitos artistas da cena musical de Porto Alegre, e tendo lotação máxima de público nas duas últimas apresentações, o grupo retorna em grande estilo trazendo em seu repertório releituras de notáveis artistas, além de algumas de suas composições autorais.

O quarteto preparou um show repleto influências do jazz, ritmos brasileiros, além de pitadas de outros estilos como funk/groove e rock progressivo. No repertório, diversas releituras de artistas que os influenciam diretamente, como Tom Jobim, Wayne Shorter, Miles Davis, Herbie Hancock, João Bosco, Cesar Camargo Mariano, Zimbo Trio, entre outros. Além dos clássicos desses artistas consagrados, os músicos trazem também algumas de suas mais recentes composições autorais. Entre elas, “Bode na Sala”, “Ba-Lues do AP” e “Vendaval”.

O Quinzê é formado pelos músicos Ben Müller (piano), Lucas Etcheverria (guitarra), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Rafael Müller (bateria). A sonoridade dos jovens tem chamado atenção não só na capital, mas também em outros cantos do País, como Brasília, onde, em abril de 2018, se apresentaram no Prêmio Profissionais da Música, evento em homenagem ao consagrado compositor Roberto Menescal e aos 60 anos da Bossa Nova.

Serviço

O que: Quinzê se apresenta no London Pub

Quando: 8 de junho, sexta-feira, às 22h

Onde: London Pub (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$ 15 antecipado, R$ 20 na hora

Link de Ingressos antecipados: https://www.sympla.com.br/quinze-no-london-pub__294411

Reservas pelo telefone/Whatsapp: (51) 98233.7037

(Reservas garantidas até 21h)

Abertura da casa: 19h

