R$ 10 bilhões para suprir o déficit penitenciário no País

Um levantamento feito ontem por órgãos do governo federal indica que o custo médio para construção de uma vaga em um presídio seria de R$ 44 mil. Este levantamento foi realizado pelo Depen, o Departamento Penitenciário Federal. Porém, uma previsão feita pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, projeta que, para abrir 30 mil vagas – 12% do deficit existente.

Porém, o Conselho Nacional de Justiça estima que com R$ 10 bilhões, seria possível suprir esse déficit. O número não parece assustador, se comparado ao valor que o governo estima economizar, contendo as fraudes dos benefícios concedidos irregularmente na área da Previdência Social, e que chegariam a R$ 6 bilhões por ano.

Marcel adere ao “revogaço”

O deputado estadual Marcel Van Hatten (PP) anunciou ontem que vai se somar ao trabalho do vereador paulista Fernando Hollliday (DEM), líder do MBL, o Movimento Brasil Livre, que lançou o “Revogaço”. Trata-se de um pente fino em leis esdrúxulas e absurdas.

Ontem, Marcel explicou que apenas espera o término do recesso, para propor no Rio Grande do Sul a criação de uma comissão especial destinada a avaliar as leis municipais gaúchas e brasileiras que merecem ser extintas. Alguns dos projetos transformados em lei que Holliday pretende revogar, tratam das cotas raciais nos concursos públicos da capital paulista, e do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro.

Enquanto isso, em Canoas

Depois de uma arrancada empolgante, anunciando nomes de ponta para o primeiro escalão, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), queimou créditos importantes junto à sociedade, ao nomear o cantor sertanejo Rodrigo Ferrari para o cargo de Secretário de Comunicação Social do município.

Embora com formação na área de jornalismo, opção publicidade e propaganda, o maior problema está no fato de que Rodrigo é filho do prefeito. Com isso, Luiz Carlos Busato comete um equívoco terrível no setor público, que é “contratar alguém que você não pode demitir”.

Adeus, Adroaldo Streck

O colega, jornalista Adroaldo Streck nos deixou na noite da última quarta-feira. Este colunista teve o privilégio de aprender com Streck nas várias em situações em que atuou ao seu lado, em especial no rádio. Streck teve uma atuação impecável na política, como deputado federal e depois, presidindo o PSDB gaúcho. Amigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o indicou para presidir a CGTEE (Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica), Streck teve nos últimos anos uma atuação relevante nos veículos da Rede Pampa de Comunicação.

