Rabello balança

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, está fritando no cargo. Ele é o nome do PSC para disputar o Planalto e se queimou com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira – seu superior direto – após fazer críticas ao presidente Michel Temer. Foi na Marcha dos Prefeitos em Cuiabá, na quarta-feira. Rabello deu uma estocada em Temer: “Vamos desembolsar R$ 90 bilhões (em investimentos) e R$ 130 bilhões (ao Tesouro, referentes a empréstimos) para coisa nenhuma, essa é a verdade”. Foi muito aplaudido, mas ecoou em Brasília e no exterior.

No muro

A próximos, Rabello diz que pode desistir de concorrer (tem 1% das intenções de voto) e diz que tem o poder de escolher se continua presidente do BNDES ou disputa.

Nos ouvidos

Furiosos, assessores do Palácio fizeram o caso chegar aos ministros Moreira Franco e Dyogo Oliveira, que tratam de atração de investimentos para encontros em Nova York.

Fritura

Para o ministro do Planejamento, em conversa com palacianos, Rabello ‘extrapolou’ e ‘não tem mais escolha há meses’. Rabello tem até dia 7 de abril para se decidir se sai.

Em baixa

Dirigentes do MDB têm consultado interlocutores do mercado para sondar a aceitação ao nome do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como eventual candidato do partido ao Planalto. A sondagem informal mostra o ministro em baixa na bolsa de apostas políticas. Meirelles é filiado ao PSD, hoje aliado do Governo.

Calma, doutor

Funcionários vizinhos ao gabinete 506 no anexo 4 da Câmara se assustaram na tarde da quarta com a gritaria ocorrida no gabinete do deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA). Era o próprio parlamentar que, aos berros se dirigia a assessores e funcionários da Casa.

Precedente

Jordy já protagonizou cenas semelhantes quando foi líder da legenda e presidente da CPI do Tráfico de Pessoas. Quando ocupava a liderança do PPS, servidores deixaram a repartição por conta da suposta grosseria do parlamentar.

Te cuida, Geraldo

Líder do PPS na Câmara, Alex Manente saiu do encontro com Rodrigo Maia propenso a trabalhar a bancada para apoiar sua candidatura. Em tese, o PPS está com Alckmin.

A conferir

Membro da Executiva do DEM e presidente na Paraíba, o ex-senador Efraim Morais diz que a candidatura de Rodrigo Maia é “pra valer”: É “quadro ideal para unir o País”.

Fanfarrão

Filiado ao Patriotas, o ator pornô Alexandre Frota não apenas bebeu champanhe no STJ. Passou-se por repórter e entrevistou o advogado de Lula, Sepúlveda Pertence.

Pressão por tabela

O ex-diretor Cássio Cabral Kelly, apadrinhado do líder do PTB, deputado Jovair Arantes, tem utilizado o Sindicato dos Servidores da SUSEP para pressionar a Diretoria do órgão visando impedir a investigação de denúncias com suspeita de que teria favorecido a empresa Capemisa.

Cadê?

A SUSEP recebeu denúncia de que o ex-diretor favoreceu a Capemisa. Curioso é que a empresa escapou da intervenção da Aplub Previdência mesmo tendo sido sua controladora por dois anos, período em que se questiona o paradeiro de R$ 100 milhões.

Ôh de casa

Cássio Kelly foi exonerado sob suspeita de má-conduta e favorecimento, e pediu para ser lotado na área de liquidações. Outra curiosidade é que a maioria das envolvidas em liquidações contrataram escritórios de advocacia com sede nas cidades de Kelly (Niterói) e Jovair (Goiânia).

Silêncio

A assessoria da Susep não se pronunciou, e não indicou o contato de Kelly; e o deputado Jovair não retornou ligações.

