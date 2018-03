O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, comunicou ao presidente Michel Temer que vai deixar o cargo para disputar a Presidência da República pelo PSC, segundo apurou o Estadão/Broadcast com integrantes da cúpula do partido. Ele deixará o posto até o dia 7 de abril, prazo para que ministros e detentores de cargos públicos saiam do governo para disputar eleições.

Deixe seu comentário: