Rabusch apresenta sua nova coleção Verão 2017 com uma explosão de cores e estilos

Neste verão, a Rabusch, especializada em moda feminina, fez uma viagem pelo mundo para criar três life styles na sua coleção primavera/verão 2016/2017 que é composta de contrastes e estilo para todas as mulheres de sucesso. O mais clássico irá abusar de estampas florais nas cores preto e branco formando um look mais romântico.

Já o casual, que sempre priorizou o conforto, também irá explorar as flores, além de inspirações em azulejos portugueses que trarão mais frescor para as peças. E por fim, cheias de ousadia, as contemporâneas contarão com um olhar moderno e estampas africanas.

As três tendências que vão ditar moda nas estações mais quentes do ano:

Jardim Inglês (Clássico) : as flores vintage invadem o guarda-roupa. Os laços arrematam os decotes, o rosa pastel e as saias rodadas completam o visual delicado. Os vestidos são a grande estrela deste tema.

Club Santorini (Casual): tendência inspirada nesta linda cidade da Grécia e suas cores. Vestidos, calças leves, batas com recorte, listras náuticas marcam este estilo. As sarjas brancas contrapõe as estampas bicolores formando um lindo look de verão. O ombro de fora, promete ser o queridinho da estação e faz parte desta coleção.

Fashion África (Contemporâneo): destaque para o tema da cultura africana que domina este terceiro conjunto. Assimetria, faixas desencontradas, folhagens misturadas, texturas orgânicas, formam uma identidade moderna e atualizada. Design e modernidade são as evidências! As cores laranja, amarelo e pink, formam uma cartela de cores modernas.

Comentários