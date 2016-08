Raça Texel lidera inscrições entre os ovinos

A raça Texel fechou o mapa de inscrições para a Expointer 2016, de 25 de agosto a 04 de setembro, no Parque Assis Brasil, Esteio, RS, com 243 ovinos. A eles se somam o Texel Naturalmente Coloridos, com 29 inscrições totalizando 272 animais PO- Puros de Origem inscritos. As inscrições foram efetuadas por 49 criadores representando 30 municípios do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina e dois do Paraná.

O julgamento da raça acontecerá durante todo o período dos dias 29 e 30 de agosto. A escolha do jurado apontou para o nome do médico veterinário Maximiliano de Carvalho Neves da Fontoura, 43 anos, criador da raça na fazenda Texel Geribá, em Cachoeira do Sul, RS.

Max, como é conhecido no meio, é criador da raça desde 1993 quando iniciou com um rebanho comercial que ao longo dos anos de trabalho evoluiu refletindo em premiações nas pistas.

PROGRAMA

26 de agosto, domingo, a partir 09:00 hs- julgamento de admissão e pesagem

29 de agosto, segunda feira, durante todo o dia- julgamento de Classificação;

20:00 hs, lançamento da 19º Mercotexel e da 7º Exposição Nacional, de 19 a 22 de janeiro de 2017, na sede da Brastexel

30 de agosto, terça feira, durante todo o dia- julgamento de Classificação

20:00 hs, entrega de prêmios

31 de agosto, quarta feira, às 17hs, pista C – Leilão Top Texel. 40 animais (machos e fêmeas) com melhor destaque na premiação. Knorr Remates

01 de setembro, quinta feira, às 18hs, pista C – Leilão Texel Expointer. Oferta de 80 animais (machos e fêmeas), iniciando pelos animais melhores classificados. Knorr Remates

03 de setembro, sábado, das 10:00 às 16:00 hs- votação para a eleição da nova diretoria Brastexel e as 16 horas Assembleia Geral Ordinária com prestação de contas e posse da nova diretoria.

NEGÓCIOS DEVEM REFLETIR AVANÇO GENÉTICO

A expectativa é de uma Expointer excepcional para a raça Texel. A projeção é do presidente da Brastexel , Nedy de Vargas Marques.

O presidente da Associação Brasileira de Ovinos Texel-Brastexel, Nedy de Vargas Marques projeta uma boa comercialização pela qualificação técnica e genética que tem certeza irá atrair os compradores. A exemplo de anos anteriores a raça deverá ser uma das lideres em termos de volume de negócios na Expointer.

A Expointer ainda deverá marcar o ingresso de novos criadores, segundo ele. E para atender os novos e tradicionais criadores a Brastexel montará uma estrutura para bem receber na pista C, no Parque Assis Brasil, no período da Expointer.

O mapa da Knorr Leilões na Expointer 2015 registrou venda de 54 exemplares pelo total de R$ 398.980,00 e média geral de R$ 7.388,50. As 39 fêmeas valeram R$ 167.580,00 com média de R$ 4.299,49. No total foram negociados 15 machos por R$ 232.000,00 e média de R$ 15.466,67. A maior cotação foi de R$ 44.800,00, por Amoras IA 1190, de Enio Muller, Cabanha Amoras, Santa Cruz do Sul, RS.

Em relação ao mapa final da Expointer 2014 houve aumento nas médias de preço e consequentemente as cotações dos animais foram maiores. Na edição 2014 foram vendidos 73 animais pela média geral de R$ 5.554,38 e total de R$ 405.470,00. A média dos machos pulou de R$4.918,42(19 animais) para R$15.466,67(15 animais) em 2015.

AGENDA DE LEILÕES TEXEL

