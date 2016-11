Racing vai usar escudo da Chapecoense em camisa durante jogo e oferece atletas ao clube catarinense

Em solidariedade a tragédia com o avião da Chapecoense, que deixou mais de 70 mortos e cinco feridos, na madrugada desta terça-feira (29), o Racing vai homenagear a equipe no próximo domingo (4).

Pelas redes sociais, o clube argentino informou utilizará o escudo do Alviverde catarinense em seu uniforme no clássico contra o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino. O presidente do clube, Victor Blanco, também de disponibilizou a transferir jogadores do Racing para os catarinenses.

“O Racing Club manifesta a sua profunda tristeza com o acidente sofrido pela delegação da instituição brasileira e nos disponibilizamos para ajudar com o clube. Em homenagem, a equipe vai usar o escudo da Chapecoense no jogo contra o Boca. O Presidente Victor Blanco também manifestou a intenção de nossa instituição para colaborar com a transferência dos jogadores da equipe brasileira”, afirmou a nota oficial.

“O Racing envia condolências às famílias e amigos das vítimas do acidente de avião na Colômbia, onde estavam os jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulação. Com profunda dor os acompanhamos neste momento difícil e desejamos uma rápida recuperação aos sobreviventes”, completou.

O avião que levava o time da Chapecoense à Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional caiu na região central daquele país, e as equipes de socorro estavam retirando sobreviventes do local, informou a associação de aviação civil colombiana nesta terça-feira. (AG)

