A Racon Consórcios é finalista do Salão ARP 2018, como Anunciante do Ano. O prêmio é promovido anualmente pela Associação Riograndense de Propaganda em reconhecimento a profissionais e anunciantes de destaque no mercado gaúcho. A revelação dos vencedores acontece no dia 14 de novembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul.

Uma das líderes no segmento de consórcios, a Racon aposta em diferentes canais de divulgação para fomentar sua marca, com ampla atuação no meio online, com redes sociais, blog e site direcionado aos benefícios do consórcio, e investimento em mídias convencionais, como rádio e jornal. Neste ano, a marca lançou a campanha O Poder De Conquistar (#opoderdeconquistar), como forma de reconhecer o poder de cada pessoa em realizar seus planos.

No canal Racon Consórcios no YouTube, é possível conferir depoimentos de clientes que realizaram suas metas através das cotas de consórcio. “Trabalhamos intensamente para proporcionar o melhor serviço para nossos clientes. Estar na final de um prêmio tão importante como este é sinal de que estamos no caminho certo”, afirma o gerente Comercial e de Marketing da Randon Consórcios, administradora da marca Racon, Cleber Sanguanini.

A Racon concorre ao lado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e Rissul Supermercados. O Salão ARP se divide em 17 categorias. A votação acontece entre 26 de outubro a 9 de novembro, apenas para associados ARP, através do site: http://www.kcsnet.com.br/arp2018_votacao.

