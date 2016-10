Rádio Caiçara comemora seus 50 anos com uma super festa no Anfiteatro Pôr-do-Sol

Uma super festa aguarda os gaúchos no Anfiteatro Pôr-do-Sol neste domingo (16). O Aniversário de 50 anos da Rádio Caiçara (AM 780), integrante do grupo Rede Pampa de Comunicação, promoverá um show com artistas nacionais e regionais aberto ao público, que terá início às 9h e segue até às 19h. Além disso, também serão realizadas atividades promovidas pelo Sistema Fecomércio-Sesc/RS voltadas à saúde, tecnologia, sustentabilidade e brincadeiras. O apresentador Sérgio Zambiasi vai comandar o evento.

Entre as atrações aguardadas para o Aniversário da Rádio Caiçara estão a Turma do Pagode, Sérgio Reis, Rodrigo Ferrari, MC Guimê, MC Dudinha, Cabral DJ, Gabriel Farias, Grupo Zueira, Sandro Coelho, Kelli Santiago e Os Federais. Estes artistas também subirão aos palcos da 12ª Festa Nacional da Música, responsável pela vinda deles ao solo porto-alegrense.

Saúde também é sinônimo de festa

As ações do Sistema Fecomércio/Sesc-RS incentivam saúde e bem-estar dos cidadãos da Capital. Por isso, a instituição vai instalar barracas onde ficarão disponíveis os seguintes serviços:

Verificação da pressão arterial;

Testes de glicemia capilar;

Avaliação do IMC (Índice de Massa Corporal);

Avaliação Respiratória;

Testes de acuidade visual, com distribuição de senhas para oftalmologia;

Orientações de promoção a saúde bucal, com distribuição de escovas de dente;

Orientações de prevenção ao câncer de mama, com distribuição de senhas para mamografia;

Orientação de prevenção às DSTs/AIDS (doenças sexualmente transmissíveis), com distribuição de preservativos masculinos;

Quick massagem.

