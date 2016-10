Rádio Eldorado comemora seu aniversário com show do Sorriso Maroto

Sorriso Maroto será a grande atração do Show de Aniversário da Rádio Eldorado 97,5 FM, integrante da Rede Pampa de Comunicação, na véspera de feriado, dia 1º de novembro. O grupo subirá ao palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995 – Anchieta, Porto Alegre-RS) a partir das 22h. Juninho PC e Grupo Nossa Paixão também se apresentarão na noite de festa.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente nas lojas Multisom da Rua dos Andradas, Youcom e minhaentrada.com.br.

Promoção Eldorado Te Leva!

Em sua página no Facebook, a rádio criou a promoção Eldorado Te Leva!, na qual o ouvinte concorrerá acesso ao camarim do show para conhecer pessoalmente o grupo Sorriso Maroto, além de ganhar um par de ingressos e o transporte de ida para a festa de Limousine. Para participar, os ouvintes deverão publicar uma frase no post oficial da promoção em modo público. As quatro frases com o maior número de curtidas serão as vencedoras. A promoção teve início no dia 18 de outubro e segue até o dia 26. O resultado será divulgado ainda no dia 27 deste mês.

