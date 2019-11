Rádio Liberdade recebe convidados no estúdio panorâmico da Rede Pampa na Feira do Livro

O estúdio panorâmico da Rede Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre 2019, recebeu nesta sexta-feira (08), convidados para falar sobre os lançamentos de livros que ocorrem no evento. Os autores e escritores participaram do programa ao vivo da Rádio Liberdade, transmitido direto da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

Na tarde de hoje esteve no programa a escritora Adriana Simon. Ela lançou o livro de ficção “Aria”, seu pseudônimo “Muria Doors”. O livro trata sobre um ser oriundo do universo capturado para experienciar a vida física temporal no planeta terra. Esta foi a primeira obra publicada da autora.

Alcy Cheuiche falou sobre seu livro “Lord Baccarat – dada a partida, só o amor pode vencer as drogas”. Também estiveram no estúdio panorâmico, Jorge Luis Martins com seu livro “Sentimentos”, que será lançado neste domingo (10). Esta é a sua sexta obra publicada. Mariza Baur comentou sobre seu livro “Imagine um Bruxo que busca o azul do outro lado do mar”.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.