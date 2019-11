Rádio Liberdade recebe convidados no estúdio panorâmico da Rede Pampa nesta quarta-feira

O estúdio panorâmico da Rede Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre 2019, recebeu nesta quarta-feira (06), convidados para falar sobre os lançamentos de livros que ocorrem no evento. Os autores e escritores participaram do programa ao vivo da Rádio Liberdade, transmitido direto da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

Na tarde ensolarada de hoje participou do programa Valdi Ercolani, escritor do livro “Inocêncio em busca do grande Homem”. Atualmente, Ercolani mora em São Paulo e veio para a capital gaúcha só para lançar sua obra. Este é o quarto volume de uma série de cinco. Ele começou a escrever com 60 anos. Antes disso, se dedicava a cinematografia.

Já Jacira Fagundes ministra oficina literária no espaço metamorfose, na Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre. Ela destacou a importância dessas atividades como um primeiro passo para a publicação de um livro, por exemplo. Jacira levou ao programa o livro “Pra ver a banda passar contando histórias de amor”, que foi lançado em 2018, fruto de uma oficina. Ela disse também que já tem projeto de outro livro para 2019, e que serão cinco textos.

Estiveram também na Rádio Liberdade dois escritores que ajudaram a construir o livro “Tudo em Movimento”. São eles: Roberto Janczura e Cláudio Goidanich Kraemer. O livro é uma coletânea de contos com enfoque especial na criação da psicologia de personagens. A obra é fruto da oficina de Literatura e Psicanálise Ariane Severo.

Fernanda Paradeda e Marco José Stefani são dois dos onze autores do livro “Contos Contemporâneos 2019”. A dupla contou sobre a obra coletiva dos autores que cursaram a Oficina de Criação Literária do escritor Alcy Cheuiche nos últimos nove meses na sede do Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade.

Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.