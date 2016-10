Radiografia do Poder

No evento Brasil de Ideias, promovido ontem em Porto Alegre pela revista Voto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou:

1) o balanço atualizado mostra que a dívida do poder público no País vai a 4 trilhões, 113 bilhões e 900 milhões de reais.

2) Considerando esse total, cada criança nasce devendo 25 mil reais.

3) A Proposta de Emenda à Constituição, que fixa teto de gastos, não se restringirá ao Executivo. Vai atingir também o Legislativo e o Judiciário.

4) A Previdência deve estourar dentro de 10 anos. A reforma a ser proposta não vai tirar, mas garantir direitos dos aposentados.

5) Nas votações do Congresso, a oposição grita e a maioria vota.

6) A Petrobras é a empresa mais endividada do mundo. São 332 bilhões e 400 milhões de reais.

7) Na América Latina, o Produto Interno Bruto brasileiro só não é pior do que o da Venezuela.

8) O governo federal se abstém de participar das eleições municipais.

PRESSA

O ministro Padilha sobre o Rio Grande do Sul:

1) A nova ponte do Guaíba é prioridade do governo Temer.

2) Há necessidade de mudar os parâmetros. Nas atuais condições, o governo do Estado não tem saída.

ALTO RISCO

A primeira reação é decretar situação de calamidade pública: o governo de Minas Gerais terá de devolver 3 bilhões de reais dos depósitos judiciais. Decisão fulminante do Supremo Tribunal Federal para o Estado que projeta déficit de 25 bilhões no orçamento de 2017. A expectativa é saber se a decisão atingirá outros Estados.

AVALIAÇÃO

A filósofa Hanna Arendt dizia que “a capacidade de pensar é o que há de mais nobre no ser humano”. Ela destacava “a nossa capacidade de julgar, de distinguir o certo do errado, o belo do feio, dependendo da capacidade de pensar. O ato de pensar, sobretudo o pensamento crítico, permite votar melhor, o que certamente fortalece a democracia”.

CONSELHO

Gentil Cardoso, técnico de futebol entre 1931 e 1967, resumia sua tática aos jogadores: “Quem pede recebe. Quem se desloca tem preferência”. Candidatos que seguiram o ensinamento e gastaram sola na campanha levarão vantagem.

RÁPIDAS

* Na Olimpíada do voto, os candidatos fazem hoje o sprint final com o fôlego que sobra.

* Previsão do Tribunal Regional Eleitoral: o resultado de Porto Alegre seja conhecido às 21h de amanhã.

* Contrariando a tradição, foi uma campanha com poucas denúncias de última hora contra candidatos.

* A eleição para a Prefeitura de São Paulo costuma ser o primeiro termômetro para a sucessão presidencial.

* A votação do projeto que regulamenta o Uber será retomada pelos vereadores na quarta-feira.

* Sem a reconstituição do ensino médio, como o governo federal planeja, ficará mais acentuada a apartação social.

* Ouvido numa roda de economistas ontem: se o homem das cavernas suspeitasse o que iria acontecer, nem sairia.

* Deu no jornal: “Contas bancárias de Palocci e sua empresa têm 61 milhões e 700 mil reais”. Nada mal para um ex-trotskista.

* Candidatos se esmeram ao transbordar seus conhecimentos. Alguns perigam se afogar.

