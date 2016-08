Rádios do grupo Rede Pampa farão transmissões ao vivo da Expointer

A Rádio Pampa estará presente na 39ª Expointer, através de suas emissoras, retransmitindo os principais momentos do evento, diretamente do Parque Assis Brasil, em Esteio, ao vivo. A programação se estende de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h, com o programa Pampa na Tarde, sob a tutela de Gustavo Victorino.

Aos sábados e domingos, o programa Pampa Grande do Sul também estará informando ao ouvinte tudo o que acontece na maior feira a céu aberto da América Latina, das 12h às 14h. Ao longo da programação, boletins ao vivo e agenda com a programação da Expointer ganham pauta. A Rádio Liberdade também transmitirá boletins com as últimas notícias do que rola no agronegócio gaúcho.

Comentários