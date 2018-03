Radisson Hotel Porto Alegre realiza programação especial para o mês da mulher

O Radisson Hotel Porto Alegre preparou uma programação especial para o mês da mulher. Em março, o Hotel receberá uma série de palestras voltadas para o público feminino, seguindo o novo conceito “Business & Art” do Radisson.

Nesta quinta-feira (15), acontece um FailCon, conferência que tem como objetivo promover a troca de experiências entre os empreendedores, apresentando cases de falhas. O encontro terá como base a palestra intitulada “Mulheres Empreendedoras”, com o objetivo de discutir sobre o empreendedorismo e o fracasso sob o olhar feminino.

O evento terá palestras com Michelle Witcel, formada em Administração, com pós-graduação em Gestão de Negócios, trabalhou durante 18 anos no mercado financeiro e teve uma franquia. Michele é participante do livro “Empreendedorismo feminino: Protagonista de Nossas Vidas”, da EdiPUCRS, lançado ano passado na Feira do Livro.

A segunda palestra será de Gabrieli Chanas, jornalista e especialista em branding digital. Ela foi uma das pioneiras em blogs, escrevendo conteúdos que atingiram um milhão de visualizações mensais.

Confira programação:

19h: Credenciamento e networking

19h30: Palestra Michelle Witcel

20h15: Intervalo

20h30: Palestra Gabrieli Chanas

21h15: Debate

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição.

Radisson Business & Art – FailCon: Especial Mulheres Empreendedoras:

Data: 15 de março.

Horário: 19h.

Local: Radisson Hotel Porto Alegre (Av. Cel. Lucas de Oliveira, 995).

Inscrições: https://www.sympla.com.br/failcon—especial-mulheres-empreendedoras__256995

Deixe seu comentário: