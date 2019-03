Rael? Só que não! Isis Valverde posta foto de bebê fãs caem em “pegadinha”

Por RedeTV!

Isis Valverde continua mantendo em sigilo o rostinho do filho Rael, de quatro meses, fruto de seu casamento com André Resende. Mas, no finzinho da noite de sábado (30), muitos seguidores acreditaram que estavam vendo a carinha do garoto pela primeira vez.

A atriz compartilhou em seu Instagram a foto de um bebê tirando soneca apoiado no braço de um homem, que deve ser o pai da criança. “Mood de sábado!”, escreveu na legenda. Foi o suficiente para vários internautas questionarem se era Rael.

Isis, como de costume, não respondeu. Mesmo assim, não é difícil concluir que os fãs caíram em uma pegadinha. A própria mamãe fez uma marcação na foto, que direciona para o Insta da sueca Caroline Demir. O perfil está repleto de fotos de bebê, inclusive a postada pela atriz.

Na publicação original, a legenda desvenda a identidade do pequeno. “Nicholas Carl-Franco, de dois meses e perfeito”, diz o texto.

