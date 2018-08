Rafael Baltresca hipnotiza a plateia da Expoagas 2018

Animado e com alto-astral, o psicoterapeuta, Rafael Baltresca promoveu uma dinâmica palestra com a temática “O seu próprio poder”, na Expoagas 2018, na manhã desta quarta-feira (22), no Teatro do Sesi. Ele buscou a interação com o público durante a apresentação e fez uma reflexão sobre as diferentes percepções da vida.

De forma descontraída, Rafael destacou a importância do agradecimento diário. “Antes de reclamar do emprego, do salário, e do que for, agradeça pelo que você já conquistou”, enfatizou. O psicoterapeuta afirmou que as pessoas vivem de acordo com a mudança de percepção da realidade. “Ninguém vive o que é real, mas, sim, um entendimento da vida. Isto influencia a forma como encaramos os problemas e levamos a vida mais leve”.

Baltresca fez uma hipnose coletiva com a plateia e, no palco, e com alguns convidados. Mostrou que uma crença provoca uma postura e que um pensamento desencadeia uma reação emocional. “Não podemos perder a nossa capacidade de transformar o pouco em muito, a inovação é simples e precisamos entender o poder que temos para isso, com coisas que estão ao nosso dispor”, disse.

Rafael apresentou algumas das chamadas “regras da mente”, que servem para auxiliar quem deseja mudar a percepção da vida e alcançar o próprio poder. “São normas constituídas por pensamentos, como por exemplo, o de que a imaginação é sempre mais poderosa que a razão; e que nada sozinho tem poder, exceto o que cada indivíduo atribui à ele”, conceituou, concluindo que as pessoas podem muito mais do que elas imaginam.

Deixe seu comentário: