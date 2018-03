Rafael Biedermann Mariante assume a presidência da ADVB

A ADVB reuniu a imprensa na manhã desta terça-feira (27) para apresentar os planos de gestão da nova diretoria para o biênio 2018/2019, que passa a ser presidida por Rafael Biedermann Mariante, em substituição a Sérgio Maia (gestão 2016/2017). A entidade também está com nova gestão executiva, agora a cargo de Mastrângela Teixeira.

Com visão otimista, o novo dirigente diz que a ADVB/RS deve continuar a busca pela excelência nos seus três principais pilares: gerar conexões de valor entre profissionais de marketing e vendas, promover o reconhecimento das empresas e profissionais que se destacaram e geração de conhecimento. “Nesse sentido a transformação tecnológica que estamos vivendo afeta diretamente esses pilares e a ADVB/RS está constantemente se preparando para ajudar os associados e a comunidade para enfrentar esse desafio de disruptura tecnológica. Entendo que todas as empresas e profissionais que não estiverem preparados para enfrentar essas transformações tecnológicas podem ter sua sobrevivência ameaçada”, atesta o presidente.

“Gosto de ver o momento que vivemos sempre pelo lado positivo. Será um ano vibrante para o marketing. Embora as expectativas sejam de um crescimento econômico baixo e de muita incerteza, já existem alguns sinais de retomada em alguns setores, porém frágil. Grandes eventos como os promovidos pela ADVB/RS geram muito interesse, novos negócios e oportunidades”, completa Rafael Biedermann.

Sócio da PwC Brasil, Rafael Biedermann Mariante tem experiência em auditoria e consultoria. Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIP; MBA em finanças pela IBMEC SP (INSPER). Contador, associado no Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (IBEF) e participante no Instituto de Estudos Empresarias (IEE). Entre 2012 e 2014 fez Intercâmbio na PwC US em Michigan – Detroit. Responsável pelo Centro de Governança de Empresas de Controle Familiar no RS da PwC. Em relação à ADVB/RS, foi membro do conselho do Prêmio Exportação em 2017.

Deixe seu comentário: