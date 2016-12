Rafael Passos assume a presidência do IAB/RS

O arquiteto e urbanista Rafael Passos assumiu no último sábado (17) a presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB RS) para o triênio 2017/2019. Na ocasião, também tomaram posse 101 arquitetos para os Conselhos Diretor, Fiscal, Superior e Estadual, além das novas diretorias dos 12 núcleos do IAB RS no interior do Estado. A cerimônia ocorreu no Solar Conde de Porto Alegre, no Centro Histórico da Capital, reunindo 200 convidados no evento que também celebrou o Dia do Arquiteto.

Em seu discurso Passos destacou que o IAB RS se vê novamente diante do desafio de atuar de forma solidária com os mais diversos movimentos e entidades da sociedade civil. “Buscamos a valorização da arquitetura e urbanismo como instrumento para a qualidade da vida urbana e da cidade democrática que cumpra sua função social para todos os cidadãos”, disse.

Para o novo presidente do IAB RS, frente à crise de legitimidade que ameaça o sistema político e as causas coletivas no país, somente a atuação organizada e firme da sociedade civil e suas entidades representativas poderá promover o desenvolvimento do país e do estado dentro do mais amplo processo democrático. “ A diversidade é o que melhor caracteriza a nova composição das instâncias do IAB RS, entidade historicamente reconhecida tanto pela combatividade quanto pela abertura ao diálogo”, afirmou.

“Somos projetistas do espaço, construtores da forma de viver na cidade, e seguimos no caminho de propor uma cadeia produtiva limpa, justa e ética”, finalizou o novo presidente do IAB RS.

Comentários