Rafael Sobis participa de sessão de autógrafos da nova camisa do Internacional

O jogador do Internacional, Rafael Sobis, participará do evento de lançamento da nova camisa do Sport Club Internacional, na Paquetá Esportes do Shopping Iguatemi. Em parceria com o clube, o evento, conhecido como “Fan Day Paquetá Esportes”, acontece as 19h30, na próxima segunda-feira (3). Sobis estará na loja para autografar a camisa e tirar fotos com os torcedores.

A organização do evento aconselha a chegar cedo, para evitar filas e garantir as fotos e a assinatura do jogador. O camisa 23 do Inter participou de mais de 160 jogos pelo time e marcou 48 gols.

