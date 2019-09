Rafaela Silva perde medalha de ouro conquistada no Pan

Após dar positivo em um exame antidoping, a judoca brasileira Rafaela Silva perdeu a medalha de ouro na categoria até 57 kg que conquistou na última edição dos Jogos Pan-americanos, que aconteceram este ano em Lima. O anúncio foi feito pela Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports) nesta quarta-feira (25).

No teste foi constatada a presença de fenoterol no organismo da atleta. O fenoterol é um medicamento de efeito broncodilatador usado para o tratamento de asma brônquica, pneumonia, bronquite e tuberculose. Segundo a brasileira, a contaminação pode ter acontecido de forma acidental, durante uma brincadeira com uma criança.

“Sempre tive muito cuidado como atleta e nunca imaginaria que pegaria uma criança de seis meses no colo que faz uso dessa substância. Tenho o costume de brincar com meu sobrinho, minha sobrinha, que hoje tem 14 anos. Sempre dou meu nariz para as crianças brincarem chupando como se fosse uma mamadeira, e uma das crianças com as quais brinquei fez uso dessa substância. Esta pode ser a forma como [a substância] entrou no meu corpo”, disse a atleta.

