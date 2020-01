Magazine Rafaella Santos, irmã de Neymar, termina namoro com Gabigol após suposta traição

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Irmã de Neymar, a influenciadora digital Rafaella Santos, 23, confirmou na tarde desta quinta-feira (16) que não está mais namorando o craque do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol.

A confirmação foi feita por ela nas redes sociais depois de muitos comentários de seguidores solicitando um posicionamento dela. Tanto ela como o jogador excluíram as fotos nas quais apareciam juntos.

“Assunto meio chato. Já faz um mês que não estou mais com o Gabriel. Parem de me associar a ele, me marcar nas postagens dele, pois não tenho mais nada a ver”, começou.

Depois disso, Rafaella fez questão de pontuar que, apesar de tudo o que é falado sobre o fim do romance, ambos continuam mantendo um respeito um pelo outro. “Independentemente e acima de tudo, meu carinho e respeito por ele continuam, espero que ele seja feliz como tenho certeza de que ele deseja isso para mim. Espero que vocês entendam”, concluiu.

Gabigol, desde o final do ano passado, trocava conversas suspeitas com uma modelo pelas redes sociais. O conteúdo acabou vazando e deixou evidente que pode ter acontecido uma traição. Gabigol chamava a moça para sair, ela dizia que ele tinha namorada, e o atacante do Flamengo tratava o caso como “nosso segredo”.

