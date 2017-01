Raffa Santos e FÃ¡bio Lima comandam o fim de semana no Rede Pampa Summer Lounge

Neste sábado (07), a beira-mar de Atlântida recebe o Rede Pampa Summer Lounge, dando início à temporada, oferecendo aos veranistas atividades de lazer e entretenimento, com uma programação que contempla apresentações de djs, massagens e aula de dança gratuitas, empréstimo de bolas de vôlei, frescobol, guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras, slackline, além de um lounge com uma estrutura ampla de lazer. O primeiro dia do evento, que acontecerá até o final de fevereiro, sempre aos finais de semana, será animado a partir das 16h pela criteriosa e vibrante seleção musical do DJ Raffa Santos, ao estilo pop. Experiência não falta a Raffa Santos, que já abriu grandes shows nacionais como o Rappa, Grupo Sambô, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Teló, Gustavo Lima, Natiruts, CPM 22 e shows internacionais como Justin Bieber, Ricky Martin, Pitbull e Donovan Frankenreiter. Ele mantém residência mensal no Bill Bar em Gramado e na Sense Club em Novo Hamburgo, além da residência de verão na Maori Beach Club, em Xangrilá.

Fábio Lima comando a festa no domingo

No domingo (08), também a partir das 16h, será a vez do DJ Fábio Lima comandar a alegria no Rede Pampa Summer Lounge. Desde o início dos anos 90, Fábio vem se apresentando em diferentes eventos, passando por aniversários, 15 anos, formaturas, casamentos, festas empresariais e casas noturnas, sempre com excelente desempenho , experiência, e feeling para a escolha de um repertório apaixonante, calcado em sucessos do passado e hits atuais. Atualmente, ele é residente do Thomas, badalado PUB da Padre Chagas, em Porto Alegre.

