A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e o seu marido, o príncipe Philip, ganham um novo retrato para marcar os 70 anos de casamento

Um novo retrato da rainha Elizabeth II e do seu marido, o príncipe Philip, foi divulgado neste domingo (19) pelos meios de comunicação britânicos para lembrar o 70º aniversário de casamento do casal.

O casal real deve celebrar o aniversário nesta segunda-feira (20) com um jantar particular na companhia da sua família e de amigos no Castelo de Windsor. Os sinos da Abadia de Westminster, o templo no qual a monarca britânica, de 91 anos, e o duque de Edimburgo, de 96, se casaram em 1947, também soarão para lembrar a data.

Além disso, o serviço de Correios, Royal Mail, cunhou um conjunto de seis novos selos comemorativos para marcar o noivado e o casamento da rainha e de seu marido. No dia do casamento, a então princesa Elizabeth tinha apenas 21 anos, enquanto o noivo, Philip Mountbatten, tinha 26.

O novo retrato foi feito pelo fotógrafo britânico Matt Holyoak no início do mês e nele o casal aparece sorridente, um ao lado do outro, ladeado pelas pinturas de Thomas Gainsborough do rei George III e da rainha Charlotte, de 1781, em uma das salas do Castelo de Windsor.

Na foto, Elizabeth II está com um vestido na cor creme, desenhado pela estilista Angela Kelly, sua ajudante pessoal desde 2002. Também usa um broche em tom dourado, com rubis e diamantes, projetado por Andrew Grima, que o presenteou à soberana britânica em 1966.

História da rainha

A rainha Elizabeth II se tornou a soberana que ocupou o trono real britânico por mais tempo, superando o feito de sua tataravó, a rainha Victoria, que foi dona do título por exatos 63 anos e 216 dias. Além disso, ao completar 90 anos em 21 de abril de 2016, Elizabeth II se tornou também a primeira monarca nonagenária da história da realeza britânica.

Conhecida por seu senso de dever e devoção ao povo, a rainha é uma figura estimada e respeitada no mundo todo. Se você deseja vir morar em Londres, vai se deparar frequentemente com referências à famosa rainha dos ingleses. Quer um exemplo? Observe as caixas vermelhas do correio real com o famoso monograma ER, que significa Elizabeth Regina (Regina é a forma latina da palavra rainha).

As circunstâncias que tornaram Elizabeth II rainha

A jovem princesa Elizabeth tinha só dez anos de idade quando circunstâncias inesperadas a colocaram na linha sucessória do trono. Em 1936, o rei Edward VIII, seu tio, abdicou do trono para se casar com a americana Wallis Simpson, deixando para o irmão o dever de assumir o papel de monarca. Com o pai subindo ao trono, a jovem Elizabeth Alexandra Mary se tornou a primeira na linha sucessória, à frente de sua irmã caçula Margaret.

Com a abdicação do irmão Edward, George VI, pai de Elizabeth, foi coroado em 1937 na Abadia de Westminster, e reinou até sua morte, em 1952, quando deixou o trono para a filha mais velha.

