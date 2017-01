Rainha do Carnaval de Porto Alegre serÃ¡ conhecida no prÃ³ximo domingo

A rainha do carnaval de Porto Alegre em 2017 será conhecida no próximo domingo a partir das 15h, na sede da Liespa (Liga Independente das Escolas de Samba), no Porto Seco. Ao todo, são 16 candidatas. Por decisão da direção artística do evento, os nomes completos das concorrentes não foram divulgados.

Concorrem ao título Dieniffer (União da Tinga), Isabela (Imperatriz Dona Leopoldina), Ilana (Estado Maior da Restinga), Thalya (União da Vila do IAPI), Luelynie (Vila Isabel), Alexia (Imperadores do Samba), Caroline (Copacabana), Maiane (Império da Zona Norte), Pamela (Embaixadores do Ritmo), Maiara (Realeza), Raquel (Tribo Guaianazes), Rita (Acadêmicos da Orgia), Elissandra (Fidalgos e Aristocratas), Tayna (Acadêmicos de Gravataí), Thaís (Bambas da Orgia) e Amanda (Império do Sol).

O ingresso antecipado custa 10 reais e também há mesas para quatro pessoas (100 reais) e camarotes para 20 pessoas (600 reais).

