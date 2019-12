Magazine Rainha Elizabeth II admite ano “agitado” em sua mensagem de Natal

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Para a soberana de 93 anos, 2019 começou com um acidente de trânsito de seu marido, o príncipe Philip, que precisou ser internado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Depois de um ano agitado, com os escândalos que marcam sua família e o Brexit, a rainha Elizabeth II pedirá aos britânicos, em seu tradicional discurso de Natal, que superem as divisões.

Para a soberana de 93 anos, 2019 começou com um acidente de trânsito de seu marido, o príncipe Philip, que precisou ser internado. Indisposto nos últimos quatro dias, ele deixou o hospital nesta terça, após receber cuidados médicos por problemas de saúde “já existentes”, o que provocou especulações.

Também em 2019, seu filho Andrew se envolveu em um escândalo sexual, e seu neto Harry tornou público seu estado de ânimo diante da pressão da mídia. Depois de publicizar as dificuldades da vida pública em um documentário, o casal Harry e Meghan tirou algumas semanas de descanso e passará o Natal, o primeiro com seu filho, Archie, no Canadá, longe da família Real.

A rainha lerá sua mensagem diante das câmeras nesta quarta, embora trechos já tenham sido antecipados para a imprensa. Os cronistas da família Real britânica destacaram um detalhe na foto oficial da monarca em seu gabinete: em cima da mesa, coberta de fotos familiares, brilha a ausência da foto de Harry, Meghan e Archie. “Com a rainha, nada acontece por acidente”, escreveu o jornal The Times.

